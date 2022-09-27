Ульянов Андр. Ульян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянов Андр. Ульян.

Ульянов Андр. Ульян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ульянов Андр. Ульян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Торопецкий уезд, Ломовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.