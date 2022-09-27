Черников Як. Пармен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерников Як. Пармен.

Черников Як. Пармен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черников Як. Пармен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Старооскольский уезд, Кладовской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.