Гаврилин Петр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилин Петр Никифорович

Гаврилин Петр Никифорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гаврилин Петр Никифорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Борковская, Боркова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.