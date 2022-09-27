Коробов Иван Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробов Иван Дементьевич

Коробов Иван Дементьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коробов Иван Дементьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Сапожковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.