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Кривченко Иван Аким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кривченко Иван Аким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Курский уезд, г. Курска.

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