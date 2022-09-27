Козин (Козлов) Герасим Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозин (Козлов) Герасим Игнатьевич

Козин (Козлов) Герасим Игнатьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козин (Козлов) Герасим Игнатьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Уваровской и села

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.