Терещенко Андр. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерещенко Андр. Федор.

Терещенко Андр. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Терещенко Андр. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Дмитриевский уезд, С. Демьянино.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.