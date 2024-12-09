Тульянов Закир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТульянов Закир

Тульянов Закир

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тульянов Закир
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, Мурзаларская, д. Мусары

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.