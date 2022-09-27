Белоус Ив. Феофил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоус Ив. Феофил.

Белоус Ив. Феофил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Белоус Ив. Феофил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, гор., Славянска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.