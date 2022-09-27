Третьяков Никандр Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Никандр Николаев

Третьяков Никандр Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Третьяков Никандр Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Тимский уезд, Михольпольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.