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Литвинов Стеф. Моис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Литвинов Стеф. Моис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Юрьевская

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