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Горянский Владимир Егоров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горянский Владимир Егоров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Кузнецкий уезд, Сарачумышской

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