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Босоногов Павел Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Босоногов Павел Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Исто…, д. Бос…

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