Костерин Ив. Конст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостерин Ив. Конст.

Костерин Ив. Конст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Костерин Ив. Конст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Городищенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.