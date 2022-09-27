Николенко Вас. Наум. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколенко Вас. Наум.

Николенко Вас. Наум.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Николенко Вас. Наум.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Миргородский уезд, х. Сепечук

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.