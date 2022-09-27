Петриченко Федор Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетриченко Федор Леонтьев

Петриченко Федор Леонтьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петриченко Федор Леонтьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, с. Каменовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.