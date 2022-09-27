Уваров Григ. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУваров Григ. Мих.

Уваров Григ. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Уваров Григ. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Харьковский уезд, с. Лымань

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.