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Сафронов Федор Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сафронов Федор Павлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Чубаровская

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