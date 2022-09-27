Болдырев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдырев Тимофей

Болдырев Тимофей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Болдырев Тимофей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Сюмсинской, д. Сумсея

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.