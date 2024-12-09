Большаков Лазарь Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшаков Лазарь Михайлов

Большаков Лазарь Михайлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Большаков Лазарь Михайлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Семёновский уезд, Хохломская, д.Федулово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.