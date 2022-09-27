Рыков Герас. Мануил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыков Герас. Мануил.

Рыков Герас. Мануил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рыков Герас. Мануил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Котельнический уезд, Петровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.