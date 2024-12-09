Секуратенко Павел Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСекуратенко Павел Павлов

Секуратенко Павел Павлов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Секуратенко Павел Павлов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, г. Маяки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.