Иванов Яков Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Яков Никол.

Иванов Яков Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Яков Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Велижский уезд, д. Табанохова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.