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Гаврилов Фед. Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гаврилов Фед. Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Казанский уезд, Столбищенская, с. Тарлатой

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