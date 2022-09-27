Развозжаев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазвозжаев Иван Васильевич

Развозжаев Иван Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Развозжаев Иван Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Царицынский уезд, с. Ягодное

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.