Литвинов Матвей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвинов Матвей Федоров

Литвинов Матвей Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Литвинов Матвей Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Бычковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.