Усипцов Сав. Митр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсипцов Сав. Митр.

Усипцов Сав. Митр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Усипцов Сав. Митр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, д. Велья.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.