Унтик Алекс Вилеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУнтик Алекс Вилеев

Унтик Алекс Вилеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Унтик Алекс Вилеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Тальсенский уезд, Маткульнской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.