Кузованов Степ. Анан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузованов Степ. Анан.

Кузованов Степ. Анан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузованов Степ. Анан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Старотургайск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.