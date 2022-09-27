Чернышев Дмитрий Федоров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышев Дмитрий Федоров.

Чернышев Дмитрий Федоров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чернышев Дмитрий Федоров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Московский уезд, Пехорской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.