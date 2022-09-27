Лимар Артем Авкент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛимар Артем Авкент.

Лимар Артем Авкент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лимар Артем Авкент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Беловодской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.