Радкевич Василий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадкевич Василий Осипович

Радкевич Василий Осипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Радкевич Василий Осипович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Пружанский уезд, Селецкая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.