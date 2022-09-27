Хрищевский Ив. Иллар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрищевский Ив. Иллар.

Хрищевский Ив. Иллар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хрищевский Ив. Иллар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Елышанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.