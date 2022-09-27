Шурыгин Григорий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШурыгин Григорий Федоров

Шурыгин Григорий Федоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шурыгин Григорий Федоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Васильсурский уезд, с.Тубанаевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.