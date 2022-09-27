Гайдук Иос. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайдук Иос. Вас.

Гайдук Иос. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гайдук Иос. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Борисовский уезд, Лошницкой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.