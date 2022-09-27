Труглин Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТруглин Яков Федорович

Труглин Яков Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Труглин Яков Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Карсунский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.