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Старехин Петр Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Старехин Петр Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Полянская

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