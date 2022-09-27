Саульский Ант. Анедып. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаульский Ант. Анедып.

Саульский Ант. Анедып.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саульский Ант. Анедып.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Борисовский уезд, Докшницкой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.