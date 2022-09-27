Зотов Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотов Михаил Григорьевич

Зотов Михаил Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зотов Михаил Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Зарайский уезд, с. Капавино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.