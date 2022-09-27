Козюлин Кузьма Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозюлин Кузьма Ив.

Козюлин Кузьма Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козюлин Кузьма Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Никольск. Н.-Славино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.