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Кудрявец Петр Клим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кудрявец Петр Клим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, Ейский отдел, х.Веселый

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