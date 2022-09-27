Лагойда Федор Иовлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛагойда Федор Иовлев

Лагойда Федор Иовлев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лагойда Федор Иовлев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Михайловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.