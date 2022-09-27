Балтулис Петр Викент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалтулис Петр Викент.

Балтулис Петр Викент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Балтулис Петр Викент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Шавельский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.