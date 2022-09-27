Болотов Иван Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотов Иван Макарович

Болотов Иван Макарович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Болотов Иван Макарович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Костромской уезд, д. Галачи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.