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Косульников Сергей Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Косульников Сергей Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Угличский уезд, Клементьевск.

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