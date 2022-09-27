Куликов Мих. Владим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Мих. Владим.

Куликов Мих. Владим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Куликов Мих. Владим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.