Лукьянин Григорий Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянин Григорий Лаврентьевич

Лукьянин Григорий Лаврентьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лукьянин Григорий Лаврентьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Мещерская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.