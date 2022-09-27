Воронин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Иван

Воронин Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Воронин Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Аряжской, с. Арей

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.