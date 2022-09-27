Никитин Зосима Лук. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Зосима Лук.

Никитин Зосима Лук.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никитин Зосима Лук.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Антоновская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.