Панкин Степан Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкин Степан Никитин

Панкин Степан Никитин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Панкин Степан Никитин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Черкасский округ, А.-Грушевск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.